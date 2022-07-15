Туйнов: поначалу кулачные бои напоминали цирк

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Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов признался, что вначале не был высокого мнения о кулачных поединках.

«Поначалу отнёсся к нему (виду спорта) скептически. Кулачные бои напоминали какой-то цирк, просто шоу без какой-либо спортивной составляющей. Но потом появился Top Dog, с которым стали подписываться более мастеровитые бойцы. При этом не представляющие для меня особой опасности соперники занимали там лидирующие позиции и ставили себя на один уровень со спортсменами. Захотелось доказать, что я здесь один из лучших. Посовещавшись с командой, решили попробовать себя здесь», — сказал Туйнов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Туйнов выступит в главном поединке турнира Top Dog FC 15.

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