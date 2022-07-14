Чемпион мира по кикбоксингу Туйнов выступит в главном бое Top Dog FC 15

Стали известны все участники турнира Top Dog FC 15 по кулачным боям в Москве.

Главным событием вечера станет поединок двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста, сообщает пресс-служба турнира.

Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксёрских промоушенов Glory и Kunlun Fight. Он становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO, а также победителем первенства планеты по версиям A1, MFC, OPKL среди профессионалов.

Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights. На его счету серебряная медаль на любительском чемпионате мира по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF.

Для Туйнова поединок с Шелестом будет носить претендентский характер.

Соглавным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом Максимом Фёдоровым и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым.

Турнир пройдёт 16 июля на арене «Вегас Сити Холл».

Основной кард турнира выглядит следующим образом:

Матвей Тикиджиев — Денис Романов,

Владислав Соболев — Андрей Борисов,

Эмин Рахиб — Олег Фомичёв,

Умар Муртазалиев — Валерий Особов,

Артур Свиридов — Суламбек Шахгириев,

Евгений Шишков — Алексей Мельников,

Денис Дула — Валерий Заботин,

Марсель Ханов — Макс Федоров,

Павел Шелест — Владислав Туйнов.

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