Чемпион мира по кикбоксингу Туйнов выступит в главном бое Top Dog FC 15
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Главным событием вечера станет поединок двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста, сообщает пресс-служба турнира.
Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксёрских промоушенов Glory и Kunlun Fight. Он становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO, а также победителем первенства планеты по версиям A1, MFC, OPKL среди профессионалов.
Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights. На его счету серебряная медаль на любительском чемпионате мира по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF.
Для Туйнова поединок с Шелестом будет носить претендентский характер.
Соглавным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом Максимом Фёдоровым и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым.
Турнир пройдёт 16 июля на арене «Вегас Сити Холл».
Основной кард турнира выглядит следующим образом:
Матвей Тикиджиев — Денис Романов,
Владислав Соболев — Андрей Борисов,
Эмин Рахиб — Олег Фомичёв,
Умар Муртазалиев — Валерий Особов,
Артур Свиридов — Суламбек Шахгириев,
Евгений Шишков — Алексей Мельников,
Денис Дула — Валерий Заботин,
Марсель Ханов — Макс Федоров,
Павел Шелест — Владислав Туйнов.
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