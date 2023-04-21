Грозин и Хейбати проведут бой на турнире «Наше дело»

Экс-претендент на титул Fight Nights Global Александр Грозин и российский боец ММА Мохаммад Хейбати проведут поединок на турнире «Наше дело».

Бой состоится 26 апреля в Москве.

В случае победы Грозин выступит в своём следующем бою против Магомеда Кабардиева и поборётся за титул чемпиона Гран-при организации в весе до 70 кг. Если победит Хейбати, то его заменит Бекбулат Магомедов и также сможет выступить в финале против Кабардиева в июне.

Напомним, что ранее бой уже должен был состояться на турнире 16 марта, но Хейбати не смог выступить в связи с травмой.

Ранее Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Черняева.