Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Черняева

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Шамиль «Пахан» Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Кирилла «Тольятти» Черняева.
Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Черняева
  • РИА Новости

Галимов также победил Артёма Рофаля во втором поединке вечера.

В другом бою «Нашего дела» Шамиль Магомедов нокаутировал за 16 секунд Джамалутдинова Эльдара. На свой следующий бой Шамиль вызвал Николая Савилова по прозвищу «Котлета».

Также чемпионка России по военному многоборью Марина Мерчук была сильнее Ксении Огир.

В со-главном бою «Наше Дело» встретились Хусейн «Беной» Адамов и Эльдар Тагиров. Поединок закончился уже спустя 3 минуты в связи со старой травмой ноги Тагирова.

Ранее сообщалось, что Николай «Чибис» Чибисов встретится с Исой «Тандовским» Исаевым на турнире TOP DOG 20.

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