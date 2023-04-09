Жара в Майами: Адесанья нокаутировал Перейру на UFC 287, а Масвидаль проиграл Бёрнсу и завершил карьеру

Исраэль Адесанья взял верх над Алексом Перейрой и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе. В концовке второго раунда нигериец провёл разящую комбинацию и нанёс бразильцу второе поражение нокаутом в карьере и первое — в поединках по правилам MMA. Во втором бое вечера Хорхе Масвидаль уступил Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей и потерпел четвёртое поражение подряд, после чего объявил об уходе из спорта.

В преддверии турнира UFC 287 Исраэль Адесанья и Хорхе Масвидаль находились в похожих ситуациях. Для обоих выступление в шоу в Майами имело колоссальное, если не ключевое значение в карьере, а поражение грозило либо заметно подпортить её, либо вообще поставить на ней крест. Кроме того, для обоих неудача могла стать четвёртой подряд. В случае с нигерийцем речь шла об очном противостоянии с Алексом Перейрой, ранее дважды бравшим над ним верх в кикбоксинге и один раз — в MMA. Американец же не знал вкуса победы с момента триумфа в бою с Нейтом Диасом в ноябре 2019 года, по итогам которого он не только стал первым претендентом на пояс в полусреднем весе, но и завоевал звание BMF («самого жёсткого ублюдка»). После этого он дважды проиграл Камару Усману в титульных битвах, а затем уступил и Колби Ковингтону.

Перед домашним шоу самопровозглашённый король Майами всерьёз размышлял об уходе из спорта. В рамках программы UFC Countdown он говорил, что если проиграет Гилберту Бёрнсу, то, скорее всего, повесит перчатки на гвоздь. И его оппонент воспринял это заявление как проявление слабости. По его словам, это указывало на наличие у Масвидаля неуверенности в своих силах, однако не заставляло его самого забывать об осторожности. Бразилец по-прежнему называл американца крайне опасным соперником и ожидал, что тот бросится вперёд с первых же секунд — как он сделал это в первой дуэли с Усманом.

В отличие от Масвидаля, Адесанья не демонстрировал и тени сомнения в своём триумфе. Он обещал не просто расправиться с Перейрой, но сделать это быстро. После церемонии взвешивания Исраэль пообещал завершить бой в первом же раунде, что выглядело крайне оптимистично. За свою карьеру Исраэль несколько раз решал все вопросы в первые пять минут, но в UFC это удавалось ему лишь однажды. В ноябре 2018-го он нокаутировал Дерека Брансона, после чего выиграл досрочно лишь в двух поединках из десяти.

Первыми предстояло сразиться бойцам категории до 77,1 кг. И начало схватки не соответствовало ожиданиям Бёрнса. Масвидаль не старался форсировать её ход и действовал вторым номером, предпочитая «обстреливать» соперника с дистанции. Но даже в своей стезе не имел солидного преимущества над оппонентом. Гилберт прессинговал, неожиданно взрывался и зачастую опережал американца.

Интрига заключалась в том, в какой момент трёхкратный чемпион мира по грэпплингу решит использовать свои сильные стороны и постарается перевести противника в партер. Ответ был получен на последней минуте стартового отрезка. Масвидаль пошёл вперёд и несколько раз неплохо попал по Бёрнсу, но тут же оказался на земле. И хотя завязать соперника не получилось, тейкдаун укрепил преимущество бразильца и помог ему склонить часть судей на свою сторону.

Таким образом, всё с ходу пошло по не самому удачному для Масвидаля сценарию. Однако начало второго раунда обернулось для него настоящим провалом. В одном из первых же разменов он пропустил комбинацию и присел на пятую точку. И хотя сразу поднялся, уже несколько секунд спустя вновь прилёг на канвас. Бёрнс вцепился в него и исполнил эффектный бросок. После этого борьбы в этом отрезке уже не было. Более четырёх минут Хорхе провёл на спине, пусть и не получил солидного ущерба.

Масвидаль был припёрт к стене. С большой долей вероятности он отдал два первых раунда и уже не мог рассчитывать на благосклонность судей. А значит, был вынужден рисковать и идти вперёд. Какое-то время он так и делал. Первые две минуты Хорхе работал первым номером и несколько раз неплохо приложил Гилберту по лицу.

Но внезапно всё изменилось. То ли Масвидаль подустал, то ли Бёрнс подобрал к нему ключи, но почти каждый второй удар бразильца стал достигать цели. И попадания были более чем ощутимыми. После пары из них американец пошатнулся и чуть было не оказался в нокдауне. Гилберт вполне мог рискнуть и постараться выиграть досрочно, но поступил очень грамотно и вновь уложил оппонента на канвас. И хотя попытка удушающего не прошла, сомнений в победителе ни у кого не осталось.

В итоге все трое судей отдали предпочтение Бёрнсу, а разочарованный своим выступлением Масвидаль объявил о завершении 20-летней карьеры, с трудом сдерживая эмоции. В концовке своей прощальной речи он обратился к присутствовавшему на арене Дональду Трампу и назвал его лучшим президентом в мире, чем сорвал аплодисменты переполненной «Майами-Дейд Арены».

Адесанья же не сумел сдержать обещание. Первую пятиминутку он дрался в свойственной ему манере и скорее проводил агрессивную разведку, чем отчаянно пытался отправить Перейру на настил. Нигериец чередовал атаки по этажам и провоцировал бразильца на активные действия, но добиться этого не мог. Алекс был очень собран и не вёлся на провокации Исраэля, продолжая выжидать момент для разящего выпада.

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И уже в начале второго раунда у Перейры стало многое получаться. Чемпион стал доминировать в разменах и несколько раз очень здорово задел претендента, напомнив о концовке их предыдущего боя. Адесанья попятился и оказался под градом сокрушительных ударов, но выстоял. Не сумел свалить его даже фирменный левый хук, ранее неоднократно помогавший Алексу сокрушать соперников.

В концовке раунда положение Адесаньи стало критическим. Он пропустил мощный лоу-кик и чуть было не потерял равновесие, после чего оказался спиной к сетке. В воздухе запахло повторением предыдущего поединка, а Перейра пошёл добивать. Прямой в корпус, комбинация в голову и колено в живот — почти всё пришлось в цель. Бразилец расслабился, немного опустил руки и даже не заметил, как приготовленная нигерийцем ловушка захлопнулась. Первая «двойка» навстречу ввела Алекса в состояние грогги, а вторая отправила в глухой нокаут — всего лишь второй в его профессиональной карьере бойца. Добивание явно было лишним, но удержаться Исраэль не сумел, после чего вновь напомнил о своём непростом характере. Стоя над поверженным соперником, он спародировал его фирменный жест, выпустив в него воображаемую стрелу.

Адесанья взял убедительный реванш у Перейры и размочил счёт в их очном противостоянии, прервав серию из трёх неудач. И хотя третья встреча в UFC между бойцами кажется неминуемой, президент промоушена Дана Уайт сомневается, что она состоится в обозримом будущем. По его словам, бразилец с большой долей вероятности перейдёт в полутяжёлый вес.