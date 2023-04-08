Гаджиев считает, что Нурмагомедов готовится вернуться в спорт через футбол

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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении в спорт бывшего российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова.
Гаджиев считает, что Нурмагомедов готовится вернуться в спорт через футбол
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Мы не приглашали Нурмагомедова в медиафутбол. Мне кажется, если Хабиб и пойдёт, то только зрителем. Это связано с тем, что Нурмагомедов не рекламирует букмекерские конторы. А медиафутбол полностью существует на эти деньги», — приводит слова Гаджиева РИА Новости.

По его мнению, Нурмагомедов готовится к возвращению в спорт благодаря совместному проекту с бывшим футболистом сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом.

«Мне кажется, что он всё равно готовится вернуться в спорт через футбол. Возможно, тут имеет место их совместный проект с Зеедорфом. Из всех вещей, которыми Нурмагомедов интересуется, футбол — наиболее очевидный вариант», — сказал он.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории. После поединка боец объявил о завершении карьеры. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках MMA.

7 апреля боец анонсировал возвращение в спорт.

Ранее в футбольном клубе «Легион» из Махачкалы заявили, что Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб.

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