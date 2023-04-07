В «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб
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«У нас закрыта заявка, поэтому такое невозможно. Сегодня наш представитель общался с Хабибом, но по другой теме. Хабиб поддерживает команду», — цитирует Лахиялова ТАСС.
7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби.