В «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб

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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет выступать за клуб.
В «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб
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«У нас закрыта заявка, поэтому такое невозможно. Сегодня наш представитель общался с Хабибом, но по другой теме. Хабиб поддерживает команду», — цитирует Лахиялова ТАСС.

7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби.

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