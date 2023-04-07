В «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет выступать за клуб.

«У нас закрыта заявка, поэтому такое невозможно. Сегодня наш представитель общался с Хабибом, но по другой теме. Хабиб поддерживает команду», — цитирует Лахиялова ТАСС.

7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби.