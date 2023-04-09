Адесанья — о победе над Перейрой: надеюсь, вы все чувствуете, насколько я счастлив

Новозеландец Исраэль Адесанья эмоционально прокомментировал победу над Алексом Перейрой в главном событии турнира UFC 287.

«Надеюсь, вы все чувствуете, насколько я счастлив. И вы никогда не почувствуете такой же уровень удовольствия, если вы не стремитесь к чему-либо. Да, это было сладко», — приводит слова Адесаньи «Чемпионат».

Адесанья победил Перейру нокаутом во втором раунде. Таким образом, он взял реванш за прошлогоднее поражение.

Ранее сообщалось, что бразильский боец Гилберт Бёрнс победил американца Хорхе Масвидаля в соглавном поединке UFC 287.