Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что он не планирует возвращаться в спорт
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«Возобновление карьеры Нурмагомедовым? Он занимается семьёй», — приводит слова Мендеса ТАСС.
7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее в команде Хабиба Нурмагомедова рассказали, что он не возобновит бойцовскую карьеру.