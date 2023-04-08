Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что он не планирует возвращаться в спорт

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Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что боец не готовится к возвращению в спорт.
Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что он не планирует возвращаться в спорт
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Возобновление карьеры Нурмагомедовым? Он занимается семьёй», — приводит слова Мендеса ТАСС.

7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее в команде Хабиба Нурмагомедова рассказали, что он не возобновит бойцовскую карьеру.

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