В команде Хабиба Нурмагомедова рассказали, что он не возобновит бойцовскую карьеру
«Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать. Вполне вероятно, что в своём посте он имел в виду футбол», — приводит слова собеседника ТАСС.
7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что Нурмагомедов готовится вернуться в спорт через футбол.