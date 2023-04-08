В команде Хабиба Нурмагомедова рассказали, что он не возобновит бойцовскую карьеру

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В команде бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сообщили, что спортсмен не планирует возобновлять карьеру бойца.

«Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать. Вполне вероятно, что в своём посте он имел в виду футбол», — приводит слова собеседника ТАСС.

7 апреля Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что Нурмагомедов готовится вернуться в спорт через футбол.

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