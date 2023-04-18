«Иногда нужна свежая кровь»: Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России назначил Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности главы организации до отчётно-выборной конференции, запланированной на 2026 год. Он сменил на посту Александра Когана, который после смерти Александра Горшкова совмещал должности президента и генерального директора ФФККР. Олимпийскому чемпиону предстоит диалог с ISU по возвращению российских спортсменов на международные старты и решение непростых вопросов внутри страны. Однако, по мнению специалистов, он должен справиться с поставленными задачами, поскольку после окончания спортивной карьеры долгое время занимался политической деятельностью и бизнесом.

Новая неделя для мира российского фигурного катания началась с кадровых перемен. Исполком ФФККР доверил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе. С 2010 года данную должность занимал Александр Горшков, однако 76-летний специалист скончался в ноябре от инфаркта и требовалось принять экстренное решение, поэтому совмещать посты было поручено генеральному директору Александру Когану. Теперь же, как объяснили в федерации, он хочет сконцентрироваться на своих прежних обязанностях.

«Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчётно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком поручил полномочия президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», — объяснила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина в интервью Metaratings.

При этом работа Когана оценивается специалистами только с положительной стороны. По словам тренера Татьяны Тарасовой, на нём очень много держится.

«Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаёшь», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Отчётно-выборная конференция ФФККР состоится в 2026 году. Таким образом, ответственность за подготовку сборной команды к Олимпиаде в Милане ляжет на Сихарулидзе. А также именно ему в первую очередь предстоит добиваться от международной федерации допуска россиян на старты. Понимает это и сам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании.

«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, многие представители организации говорят, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно. Тем более прецеденты есть — фехтование, шахматы, триатлон, борьба, теннис», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

В то же время и. о. президента ФФККР не опасается смены спортивного гражданства отечественными фигуристами. А основной задачей внутри страны он видит сохранение баланса между специалистами и спортсменами на высшем уровне, что удавалось его предшественнику.

«Фигурное катание, да и спорт в целом, — это коллектив ярких людей, которые хотят побеждать несмотря ни на что. Поэтому каждая группа тренеров преследует свои интересы. Здесь нужно разумно видеть баланс интересов и понимать, что в соревнованиях должны побеждать сильнейшие, а вот условия для подготовки должны быть равными у всех, особенно у лидирующих спортсменов и тренерских команд. Александр Георгиевич уверенно балансировал в этом отношении, и для меня важно будет находиться посередине наших спортсменов и думать только о том, как помочь их подготовке», — отметил Сихарулидзе.

Также он обещает уделить большое внимание мужскому одиночному катанию и танцам на льду, где россияне на данный момент не находятся на лидирующих позициях. В частности, федерация уже обратилась к Александру Жулину, к которому совсем недавно перешли Александра Степанова с Иваном Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным, с предложением помочь в подготовке спортсменов.

«Надеюсь, со временем мы будем максимально конкурентоспособными с ведущими танцевальными дуэтами», — резюмировал Сихарулидзе.

Кандидатура олимпийского чемпиона на пост президента ФФККР выглядит достаточно логичной, если посмотреть на его биографию. По окончании спортивной карьеры он ушёл в политику: в 2006 году стал членом партии «Единая Россия», а в 2007-м избран депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2012 год Сихарулидзе даже возглавлял комитет по физической культуре и спорту в Госдуме. А это значит, он как минимум умеет грамотно общаться с российскими чиновниками. Кроме того, фигурист в последние годы успешен в бизнесе. В 2017-м он официально стал совладельцем компании «Газэнергосервис» — крупного строительного подрядчика «Газпрома».

В последнее время он большое внимание уделял спорту. В конце 2021 года олимпийский чемпион встал у руля Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, и, по словам специалистов, работа организации заметно улучшилась. В Северной столице постоянно проходят крупные турниры. А полные трибуны «Юбилейного» собирают даже контрольные прокаты. В прошедшем сезоне в городе состоялись чемпионат России по прыжкам и финал Гран-при страны.

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, базирующаяся в Санкт-Петербурге и воспитавшая сильнейшие отечественные пары, отметила активность Сихарулидзе на занимаемом посту.

«Его сильные качества как спортсмена перечислять долго, но я бы отдельно отметила его заботу о развитии вида спорта не только в стране, но и за рубежом, поднятие престижа российских фигуристов на международной арене. Все его помнят как фигуриста, но те знания, которые он приобрёл на позиции государственного деятеля, в законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме, в качестве бизнесмена, он объединит на своей новой позиции», — сказала специалист.

По мнению Александра Жулина, назначение Сихарулидзе — попытка ФФККР внести в работу организации новую струю.

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«Очень положительно отношусь к назначению Антона. Он мой близкий друг и огромный профессионал. Я на 100% знаю, что он ратует за фигурное катание, он честолюбивый человек и будет очень сильно помогать всем тренерам и словом, и делом. Очень этому рад! Не хочу говорить о человеке, с которым тоже дружу, что он возрастной, но мне кажется, Александр Ильич Коган, может быть, даже видит в Антоне больше перспектив. Иногда нужна свежая кровь», — объяснил Жулин.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также отметила, что у Сихарулидзе достаточно опыта для работы на новой должности. Но, по её мнению, данных кадровых перемен недостаточно.

«Надо посмотреть на президиум, у нас президиум нерабочий. Если он останется ещё до 2026 года, то, могу сказать, это катастрофа. В президиуме есть люди, за время которых в федерации я успела выиграть три Олимпиады и десять чемпионатов мира, успела поработать десять лет тренером за границей, успела четвёртый раз избраться в Госдуму. У меня уже дети выросли, внуки растут, а они всё там — в президиуме.

Опыт — это важно, поэтому у нас молодёжь не идёт. А потом говорят, что некого ставить. Но надо как‑то соединять опыт, молодость и стремление. И это новое стремление — наши будущие кадры не только во внутренней спортивной политике, но и, самое главное, в международной», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Что же, может быть, именно 46-летний Сихарулидзе и станет тем звеном, которое объединит опыт и молодость. На это у него достаточно времени — целых три года.