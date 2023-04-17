Чен — Сихарулидзе: создай фигуристам ту жизнь, о которой мечтал сам

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Чен — Сихарулидзе: создай фигуристам ту жизнь, о которой мечтал сам
  • РИА Новости

«Сихарулидзе — человек очень серьёзный. Флаг в руки! Создай своим спортсменам ту жизнь, о которой мечтал в своё время. Мне кажется, всё вполне лично. Желаю ему на этом поприще больших успехов. Никогда не забывай, каким ты был спортсменом и что бы ты хотел изменить, когда катался на коньках», — цитирует Чен Sport24.

Исполком организации принял решение передать Сихарулидзе полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия. 

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее Сихарулидзе прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности президента ФФККР.

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