Сихарулидзе: наша задача — сохранить в ФФККР большие традиции и великолепные результаты

Антон Сихарулидзе прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Конечно, с благодарностью отношусь к решению исполкома ФФККР, который предложил мне исполнять обязанности президента федерации до момента отчетно-выборной конференции. У ФФККР большие традиции, великолепные результаты. Поэтому наша задача — сохранить все это», — цитирует Сихарулидзе Sport24.

Он также отметил, что одной из главных задач является подготовка лидеров к выступлению на всероссийских соревнованиях и в дальнейшем — на международных турнирах.

Исполком организации принял решение передать Сихарулидзе полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее Сихарулидзе рассказал, что настроен добиваться возвращения российских спортсменов на международные соревнования.