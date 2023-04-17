Мишин — о Сихарулидзе во главе ФФККР: надо уважать решение исполкома
- РИА Новости
«Надо уважать решение исполкома федерации. Опыт работы Антона в Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга безусловно позитивный», — цитирует Мишина «Матч ТВ».
Исполком организации принял решение передать Сихарулидзе полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.
Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала Сихарулидзе человеком чести.