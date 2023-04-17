Чайковская назвала Сихарулидзе человеком чести

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что олимпийский чемпион 2002 года в соревнованиях спортивных пар Антон Сихарулидзе обладает выдающимися личными качествами, которые помогут ему на посту президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я очень довольна, что полномочия президента перешли к удивительному спортсмену, человеку чести, человеку с большим достоинством — Антону Сихарулидзе. Отношусь к нему с большим уважением. Когда человек — такой выдающийся спортсмен, то и личные качества у него выдающиеся», — цитирует Чайковскую ТАСС.

По её словам, Сихарулидзе очень увлечён фигурным катанием и много делает для его развития в Санкт-Петербурге, помогает команде, тренерам, своему личному тренеру.

Исполком организации принял решение передать Сихарулидзе полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на назначение Сихарулидзе исполняющим обязанности президента ФФККР.