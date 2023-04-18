Глейхенгауз: как спортсмен я абсолютно не состоялся с точки зрения результата

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, почему не смог построить успешную карьеру фигуриста и как ему это помогло в тренерской деятельности.

«Я как спортсмен абсолютно не состоялся с точки зрения результата. И мне это помогало, потому что я понимал, что не нужно делать, как подсказывать спортсменам. На своём опыте знаю, что ни к чему хорошему «так себя не веди», «так не делай» не приведёт», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст.Лаб».

Даниил добавил, что ему легче понимать юных спортсменов, потому что он сам обладал талантом, но не смог его раскрыть в полной мере.

«Мне не хватало дисциплины в спорте. Я пытаюсь донести спортсмену, что таким путём к результату ты не придёшь. Дисциплина — это самое главное», — добавил хореограф.

Постановщик работает в команде Этери Тутберидзе с 2014 года. Он ставил победные олимпийские программы для Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Ранее Глейхенгауз заявил, что российские фигуристы продолжат поддерживать высокий уровень.