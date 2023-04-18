Глейхенгауз: как спортсмен я абсолютно не состоялся с точки зрения результата

Короткая ссылка
Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, почему не смог построить успешную карьеру фигуриста и как ему это помогло в тренерской деятельности.
Глейхенгауз: как спортсмен я абсолютно не состоялся с точки зрения результата
  • РИА Новости

«Я как спортсмен абсолютно не состоялся с точки зрения результата. И мне это помогало, потому что я понимал, что не нужно делать, как подсказывать спортсменам. На своём опыте знаю, что ни к чему хорошему «так себя не веди», «так не делай» не приведёт», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст.Лаб».

Даниил добавил, что ему легче понимать юных спортсменов, потому что он сам обладал талантом, но не смог его раскрыть в полной мере.

«Мне не хватало дисциплины в спорте. Я пытаюсь донести спортсмену, что таким путём к результату ты не придёшь. Дисциплина — это самое главное», — добавил хореограф.

Постановщик работает в команде Этери Тутберидзе с 2014 года. Он ставил победные олимпийские программы для Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Ранее Глейхенгауз заявил, что российские фигуристы продолжат поддерживать высокий уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить