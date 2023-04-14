Глейхенгауз: российские фигуристы продолжат поддерживать высокий уровень

Постановщик программ Даниил Глейхенгауз высказался о соревнованиях российских фигуристов в условиях санкций.

«Но то, что было сделано Федерацией фигурного катания России (ФФККР) и Первым каналом, количество трансляций и турниров — всё это помогало поддерживать высокий уровень, который наши спортсмены показывали на международной арене», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.

При этом он признался, что «отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает». По словам хореографа, минувший сезон получился необычным. Глейхенгауз также подчеркнул, что в российском женском катании, выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира.

«Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень, ну а там уже смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену», — добавил Глейхенгауз.

Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева назвала ярким прошедший сезон.