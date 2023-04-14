Глейхенгауз: российские фигуристы продолжат поддерживать высокий уровень
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«Но то, что было сделано Федерацией фигурного катания России (ФФККР) и Первым каналом, количество трансляций и турниров — всё это помогало поддерживать высокий уровень, который наши спортсмены показывали на международной арене», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.
При этом он признался, что «отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает». По словам хореографа, минувший сезон получился необычным. Глейхенгауз также подчеркнул, что в российском женском катании, выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира.
«Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень, ну а там уже смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену», — добавил Глейхенгауз.
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