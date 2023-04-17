Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР

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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Мне это интересно и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчётно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — приводит слова Сихарулидзе пресс-служба Федерации.

Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее Сихарулидзе заявил, что не боится смены гражданства российскими фигуристами.

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