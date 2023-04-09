За спинами Непряевой и Большунова: Истомина и Коростелёв завоевали серебро в гонках преследования на Кубке России

Александр Большунов и Наталья Непряева выиграли гонки преследования на финальном этапе лыжного Кубка России в Кировске. Лидеры сборной вышли на дистанции с большим преимуществом над преследователями и без особых проблем финишировали первыми. У женщин второе место заняла Мария Истомина, упавшая на одном из крутых поворотов, но сумевшая быстро встать и на втором круге убежать от Вероники Степановой. У мужчин серебро завоевал Савелий Коростелёв, на последней прямой опередивший Дениса Спицова и Илью Семикова. Они разделили бронзу.

Побег Истоминой

В воскресенье, 9 апреля, в Кировске для лыжников завершился Кубок России. Чтобы создать дополнительный интерес болельщиков к последнему старту сезона, организаторы соревнований сделали из этапа небольшой мини-тур, который завершался гонками преследования.

Первыми на лыжню традиционно вышли девушки. Безоговорочным фаворитом забега на 10 км свободным стилем, безусловно, считалась Наталья Непряева. После побед в разделке и спринте она имела преимущество в 45 секунд над ближайшими соперницами. И вряд ли кто-то верил, что олимпийская чемпионка, которая находится в хорошей физической форме, растеряет такой большой гандикап.

А за второе место как раз ожидалась борьба. На лыжню практически одновременно — с разницей в две секунды — отправились Вероника Степанова и Мария Истомина. Чуть позади — Анастасия Прокофьева и Екатерина Смирнова, которые также умеют преподносить сюрпризы. Однако в этот раз совершить рывок и добраться до первой группы преследовательниц ни у одной, ни у второй не получилось. Хотя шансы были.

Так, на первом круге Истомина упала на крутом повороте. Такое с ней происходило несколько раз по ходу сезона. Из-за этого спортсменка даже лишалась возможности побороться за медали. Однако в этот раз она смогла быстро подняться.

«Я, конечно, чувствовала себя очень плохо. Сказала себе: «Ну опять, ну сколько можно падать?» Но быстро встала, среагировала. Подумала, если Вероника это почувствует, то может дёрнуться и убежать. Я сразу включилась, догнала. Какой-то большой роли это не сыграло», — призналась позже лыжница в комментарии «Матч ТВ».

К стадиону Мария подходила уже в паре со Степановой и всё с тем же отставанием от Непряевой. Многое в гонке решилось в начале второго круга. На одном из подъёмов воспитанница Юрия Бородавко попробовала убежать от Вероники.

«Что касается раскладки по дистанции, я лучше проходила гору, а соперница — равнинно-спусковую часть. На втором отрезке вышла вперёд, начала работать, и там был вопрос, удержится ли Степанова», — объяснила Истомина.

Подопечная Егора Сорина на этот рывок среагировать не смогла и отстала от Марии, которая к тому же начала приближаться к Непряевой. На отсечке 6,5 км их разделяло уже 35 секунд. Однако Наталью, похоже, предупредили о спурте преследовательницы, и та также включилась в работу, не позволив Истоминой ещё сократить отставание.

«Сегодня старалась бежать свою гонку. Понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд. Я, извините, не какой-то статист. Попробуй отыграй у меня 30 секунд! Старалась идти своим темпом и понимала, что те секунды, которые были на старте, плюс-минус так и держатся на протяжении 10 км. Старалась просто проработаться», — призналась победительница.

Бронзу в итоге завоевала Степанова, к которой достаточно близко подобралась Смирнова. Но Екатерине не хватило дистанции, чтобы навязать олимпийской чемпионке борьбу за бронзу. Вероника на финише была разочарована своим результатом.

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сегодня я погналась за журавлём, а в итоге меня синица съела. А я, получается, сегодня неудавшийся охотник. Мы погнались за Непряевой, но в какой-то момент на первом круге поняла, что всё, не догнать. И Маша уже начала меня укатывать по этим подъёмам, хоть я и пыталась подбираться на спусках. Третий день подряд соревнуемся, и это сказывается. Но, кто бы что ни говорил, мини-тур — это для меня настоящий праздник. Горжусь, что сезон прошёл в России», — сказала Степанова.

Непряева в этот день собрала почти все возможные трофеи. Она выиграла гонку, мини-тур, а также официально стала обладательницей Кубка России. Кроме того, Наталья заняла первое место в спринтерском зачёте, а дистанционный остался за Смирновой.

Разборки на финише

Схожий расклад перед гонкой преследования был и у мужчин. Никто не сомневался в победе Александра Большунова, который по итогам спринта и разделки имел преимущество над ближайшим преследователем в 1 минуту 49 секунд. Поэтому здесь скорее стоял вопрос, с каким отрывом трёхкратный олимпийский чемпион завершит последнюю гонку сезона. Лыжник расслабляться не привык и показал чистое первое время. Впрочем, по словам Александра, ему пришлось понервничать перед стартом.

«Сегодня работал один, и для меня было важно поработать всю дистанцию как индивидуальную гонку. В принципе, так и сделал. Всё было нормально, лыжи работали. Единственное, на разминке сильно упал, палку сломал на повороте, и прямо немного тревожно стало. Но когда гонку побежал, всё было нормально. Оценка за сезон? Пять с плюсом себе никогда не поставлю, но четыре точно есть», — сказал Большунов.

А за второе место развернулась ещё более упорная борьба, чем у девушек. На дистанцию практически одновременно вышли Савелий Коростелёв, Илья Семиков и Денис Спицов. Они прекрасно понимали, что догнать Большунова невозможно, поэтому вели тактическую борьбу между собой.

Темп задавал Спицов. Он пару раз пытался уйти в отрыв, но это у него никак не получалось. При этом, по словам Коростелёва, удержаться за ним было непросто.

«У меня была задача дождаться ребят и идти вместе с ними. Однако Денис такой темп задавал, что я уже думал, не усижу, если честно. Но здесь вторая часть более равнинная, и если ехать в спину, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня получится отработать финиш хорошо», — признался лыжник.

В итоге втроём лыжники и провели всю дистанцию. За 3 км до финиша Спицов совершил ещё одну попытку убежать, но вновь потерпел неудачу: на спуске Коростелёв и Семиков его догнали.

«Это очень тяжёлый подъём, и на нём очень тяжело убежать — только если на отходе. Но Спицов — лёгкий, быстрый, и у него были шансы. Но здесь трасса ледяная, очень легко подъезжаешь», — объяснил Савелий.

Распределять медали пришлось уже на стадионе. Это было явно не в пользу Семикова и Спицова, которые уступают в спринте юному Коростелёву. Лыжник в текущем сезоне неоднократно поднимался на пьедестал почёта, а в Кировске остался пятым из-за падения. Поэтому неудивительно, что именно он на последней прямой легко разделался с соперниками. Обладателя бронзовой медали определял фотофиниш. Сначала судьи отдали бронзу Денису, но в итоге решили поделить третье место между двумя спортсменами.

Большунов же по итогам сезона стал обладателем Кубка России, выиграл спринтерский и дистанционный зачёты. Мини-тур в Кировске тоже выиграл Александр.