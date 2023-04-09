Большунов рассказал о сообщении от норвежского лыжника

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сообщении, которое он получил от одного из членов сборной Норвегии.
Большунов рассказал о сообщении от норвежского лыжника
  • РИА Новости

«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом. Меня тронули эти слова», — приводит слова Большунова ТАСС.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить