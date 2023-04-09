Большунов рассказал о сообщении от норвежского лыжника

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сообщении, которое он получил от одного из членов сборной Норвегии.

«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом. Меня тронули эти слова», — приводит слова Большунова ТАСС.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.