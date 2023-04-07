Одно на двоих: Непряева и Прокофьева поделили золото в разделке, а Большунов дотащил Спицова до бронзы в финале КР

Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева показали одинаковое время в гонке на 10 км с раздельного старта классикой, и обе получили золотые медали финального этапа Кубка России. Бронзовая награда досталась Марии Истоминой. Аналогичные соревнования среди мужчин уверенно выиграл Александр Большунов, опередив Илью Семикова на 49 секунд. Денис Спицов, который большую часть дистанции прошёл бок о бок с трёхкратным олимпийским чемпионом, на заключительном километре вырвал третье место у Евгения Белова.

Финал Кубка России по лыжным гонкам в Кировске открылся в пятницу раздельным стартом классическим стилем.

Первыми награды разыграли девушки, которые устроили настоящий спортивный спектакль. На старт вышли почти все лидеры, за исключением Анастасии Фалеевой, которая заболела во время недавнего чемпионата страны. Зато восстановились и вернулись на лыжню пропустившие соревнования в Тюмени олимпийские чемпионки Наталья Непряева и Вероника Степанова, которые пока ещё сражаются друг с другом за победу в общем зачёте Кубка. Перед финалом их разделяло всего семь очков.

Ожидалось, что подопечная Егора Сорина будет сражаться за золото разделки, однако гонка у 22-летней спортсменки не задалась. После первой трети дистанции Вероника уступала Непряевой, которая ожидаемо захватила лидерство, почти 20 секунд, и с каждым километром это отставание только нарастало. Результат Степановой на финише оказался на 37,8 секунды хуже первого места, что позволило ей стать лишь шестой.

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Непряева же сполна оправдывала свой статус фаворита, показывая лучшее время на всех отсечках дистанции вплоть до финиша. Единственной спортсменкой, кто смог бросить вызов Наталье, оказалась Анастасия Прокофьева. 27-летняя лыжница стартовала одной из последних и имела возможность ориентироваться на результаты соперниц. Она не стала выкладываться на полную мощь с первых метров дистанции, но на отметке 6,5 км вплотную подобралась к подопечной Юрия Бородавко — их разделяла всего секунда.

Правда, затем Анастасия вновь немного откатилась назад и, по её собственным словам, на заключительном километре думала лишь о том, чтобы не упустить второе место в борьбе с Марией Истоминой. Но рвение Прокофьевой было столь велико, что она сотворила сенсацию и на финиш пришла точно с таким же временем, как у Непряевой. В разделках не применяется фотофиниш в связи с особенностями старта — спортсмены уходят на дистанцию в трёхсекундный коридор, — поэтому было решено вручить две золотые медали. Лыжницы с юмором восприняли произошедшее, заявив, что готовы потесниться на пьедестале. При этом Непряева призналась, что гонка далась ей невероятно тяжело.

«Абсолютно недовольна самочувствием. Не в моём стиле жаловаться, но я недовольна ни лыжами, ни самочувствием. Надеюсь, что дальше я буду набирать кондиции и будет легче. Сегодня очень тяжело сложилась гонка, скорее всего, это из‑за большого пропуска. Если завтра будет лучше, то хорошо», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Третье место сохранила за собой Истомина. Стартовавшая позже Екатерина Смирнова пыталась атаковать её результат, но на финише уступила не только Марии, но ещё и Дарье Рогозиной, которая стала в итоге четвёртой.

В общем зачёте Кубка страны среди мужчин никакой интриги уже давно нет. Александр Большунов перед финалом опережал ближайшего преследователя, Илью Семикова, на феноменальные 259 очков.

А вот за вторую позицию с представителем Коми ещё могли побороться Иван Якимушкин и Артём Мальцев. И казалось, что у уроженца Нижнего Новгорода это получится. Артём стартовал через одного человека от Семикова и поначалу демонстрировал более уверенный ход, однако уже к отсечке 5 км уступал ему 7 секунд, а дальше только откатывался вниз таблицы.

Илья же по ходу гонки ориентировался на результат Евгения Белова и, обойдя его на 15,3 секунды, стал ждать финиша конкурентов. Среди тех, кто шёл по дистанции за ним, не считая Большунова, опасность представляли Алексей Червоткин и Денис Спицов, но по их ходу довольно быстро стало понятно, что борьба развернётся разве что за третье место с Беловым.

И тут больше повезло представителю Тюмени, которого на дистанции догнал Большунов. Трёхкратный олимпийский чемпион к тому времени уже вёз конкурентам почти минуту и особо никуда не торопился, так что до самого финиша они с партнёром по тренерской группе шли вместе, попеременно меняясь местами. А в финишном створе они и вовсе устроили эффектную дуэль. Во многом благодаря этому, а также отменной работе лыж Денис, уступавший поначалу и Семикову, и Белову, сумел на последнем километре выгрызть у земляка 4 секунды и ворваться на третью ступеньку пьедестала. Червоткин же довольствовался пятым местом.

«Не устану сегодня благодарить наш сервис и работу своих любимых лыж. Сегодня они сделали абсолютно всё, несмотря на моё не самое хорошее состояние. Я приехал сюда после марафона, у меня сушило горло, закладывает нос. Я вообще сомневался, выходить на старт или нет. Благодаря таким лыжам я не мог просто прогуляться, я боролся и с первых километров понимал, что, несмотря на не самый быстрый старт, на спусках отыгрывал», — рассказал Спицов после финиша.

Большунов в свою очередь признался, что бежать пришлось совсем не на той паре лыж, что тестировали перед гонкой сервисёры, так как за 15 минут до старта погода поменялась кардинальным образом. По его словам, на лыжне было настолько жарко, что ему хотелось снять не только шапку и перчатки, но и комбинезон целиком. Также лыжник признался, что несколько переусердствовал с темпом на первом круге, что даже привело к падению на повороте в районе отсечки 3,7 км.

«Сегодня как-то быстро начал, хотелось везде отыгрывать. Но такой вот казус случился, что сам себе помешал, палку поставил, споткнулся. Потом немного успокоился, понимая, что выигрываю и надо бежать свою гонку», — заметил Александр.

Семиков остался доволен попаданием на подиум, ведь благодаря серебряной награде он сохранил вторую строчку в общем зачёте турнира.

«Конечно, большое отставание от Сани Большунова, но второе место — это хорошо. Получилось хорошо пройти два круга, а на последнем меня немного не хватило. Рад, что дотерпел», — отметил спортсмен.

Заключительный этап Кубка России продолжится в воскресенье, 9 апреля, спринтерскими гонками.