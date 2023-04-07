Спицов — о третьем месте в гонке на Кубке России: всё решили лыжи

Короткая ссылка
Российский лыжник Денис Спицов высказался о работе лыж на Кубке России.
Спицов — о третьем месте в гонке на Кубке России: всё решили лыжи
  • РИА Новости

«Я вообще сомневался, стоило ли мне выходить. Но на таких лыжах я не мог пройти прогулкой. С первых метров понимал, что много отыгрываю. Всё решили лыжи. Я понимал, что если у меня есть силы, то нужно бороться», — сказал Спицов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Большунов рассказал, что из-за жары хотел снять с себя костюм во время гонки на Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить