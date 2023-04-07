Спицов — о третьем месте в гонке на Кубке России: всё решили лыжи
- РИА Новости
«Я вообще сомневался, стоило ли мне выходить. Но на таких лыжах я не мог пройти прогулкой. С первых метров понимал, что много отыгрываю. Всё решили лыжи. Я понимал, что если у меня есть силы, то нужно бороться», — сказал Спицов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).
Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.
Ранее Большунов рассказал, что из-за жары хотел снять с себя костюм во время гонки на Кубке России.