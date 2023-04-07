Большунов рассказал, что из-за жары хотел снять с себя костюм во время гонки на Кубке России
- РИА Новости
«Сегодня было очень жарко. Когда я бежал, хотелось перчатки с себя снять, и шапку, и костюм. За 15 минут до старта просто взял другие лыжи и побежал», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Денис Спицов (+1.00).
Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.
Ранее Непряева и Прокофьева одержали победу в гонке классическим стилем на Кубке России по лыжным гонкам.