Большунов рассказал, что из-за жары хотел снять с себя костюм во время гонки на Кубке России

Лыжник Александр Большунов высказался о своей победе на этапе Кубка России в Кировске.

«Сегодня было очень жарко. Когда я бежал, хотелось перчатки с себя снять, и шапку, и костюм. За 15 минут до старта просто взял другие лыжи и побежал», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Денис Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Непряева и Прокофьева одержали победу в гонке классическим стилем на Кубке России по лыжным гонкам.