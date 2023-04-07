Непряева — о победе на этапе КР: я недовольна ни лыжами, ни самочувствием

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу на Кубке России в Кировске.

«Абсолютно недовольна самочувствием. Не в моем стиле жаловаться, но я недовольна ни лыжами, ни самочувствием. Надеюсь, что дальше я буду набирать кондиции и будет легче. Скорее всего, это из‑за большого пропуска. Если завтра будет лучше — то хорошо», — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Непряева показала результат 29 минут 58,8 секунды.

Также с таким же результатом гонку завершила Анастасия Прокофьева. Третья — Мария Истомина (+31.4).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

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