Вяльбе — об отношении к Путину: ни разу не усомнилась в этом человеке

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.
Вяльбе — об отношении к Путину: ни разу не усомнилась в этом человеке
  • РИА Новости

«Я очень люблю свою страну. Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Я ни разу не усомнилась в этом человеке», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Экс-спортсменка возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Вяльбе высказалась о решении МОК по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

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