Семиков: большое отставание от Большунова, но второе место — хорошо

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал второе место на Кубке России.

«В принципе, доволен раскладами, попал на подиум. Сейчас, конечно, большое отставание от Сани Большунова, но второе место — хорошо. Получилось хорошо пройти два круга, на последнем немного «подзавязало» и не хватило. Рад, что дотерпел», — сказал Семиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Семиков (+49,0). Третий — Денис Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Большунов рассказал, что из-за жары хотел снять с себя костюм во время гонки на Кубке России.