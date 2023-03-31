Червоткин: в спринте с Терентьевым, Устюговым и Большуновым четвёртое место можно считать за успех

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Российский лыжник Алексей Червоткин объяснил, из-за чего у него возникают проблемы в спринте.
Червоткин: в спринте с Терентьевым, Устюговым и Большуновым четвёртое место можно считать за успех
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Я все гонки стараюсь бегать. Тот же спринт, особенно классикой, на российском уровне получается неплохо, даже до финала удаётся доходить. В этом сезоне у меня получилось три финала, хотя не было призовых мест. Понятно, что при таких соперниках, как Саня Терентьев, Серега Устюгов и Саша Большунов, четвёртое место можно считать за успех, но хочется-то большего.

Самая большая для меня проблема в спринте — пролог. Потому что бежишь индивидуально, один. В забегах, когда начинается контактная борьба, становится проще. А здесь ты сразу начинаешь в полную силу, в какой-то момент сильно закисляешься и камнем доезжаешь просто», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин рассказал, каково работать на физическом пределе.

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