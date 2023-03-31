Червоткин: за сезон пробегаю 10—11 тысяч километров, а то и больше

Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, каково работать на физическом пределе.

«Когда большими объёмами нарабатываешь базу, на это может уйти лет восемь-десять. С возрастом наступает момент, о котором, собственно, сказал Прокуроров. Подводиться к соревнованиям следует уже более точечно. Просто лет семь-восемь назад считалось, что в 26—27 лет у лыжника только наступает самый расцвет сил. То есть он ещё достаточно молодой. Сейчас лыжные гонки несколько изменились в этом плане: в 27 лет ты вроде как должен быть уже состоявшимся спортсменом.

Пока да, достаточно большие — 10—11 тыс. километров в год, за сезон, а то и больше.

С возрастом становится сложнее восстанавливаться? Бывает такое, но нечасто. Мы же не каждый день делаем жёсткую работу, есть спокойные тренировки восстанавливающего плана», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Червоткин поделился воспоминаниями о золотой эстафете на Олимпиаде.