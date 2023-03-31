Червоткин поделился воспоминаниями о золотой эстафете на Олимпиаде

Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал о чём думал, пока бежал свой этап во время эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Когда только готовишься стартовать, воспринимается, как целая жизнь. А пролетает как миг, по сути.

Не скажу, что думал о чём-то конкретном. Скорее, был стандартный набор мыслей: как идут соперники по отношению к тебе, насколько велик отрыв. Пытаешься это время увеличить, заставляешь организм и мышцы работать с максимальной отдачей. Испытываешь определённый дискомфорт, потому что не хватает кислорода», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин рассказал, как часто думает на тему допуска россиян к международным стартам.