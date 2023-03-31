Червоткин рассказал, как часто думает на тему допуска россиян к международным стартам

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Лыжник Алексей Червоткин ответил на вопрос о том, как часто он думает на тему возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
Червоткин рассказал, как часто думает на тему допуска россиян к международным стартам
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Задают такие вопросы постоянно. Но не скажу, что держу это в голове. Допустят  — будет очень круто.

Скорее всего, окажусь вне игры, потому что офицер российской армии. Мне кажется, нет смысла переживать, пока всё это напрямую нас не коснётся. Случится, значит, так тому и быть», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин заявил, что не испытывает разочарования из-за пропуска чемпионата мира.

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