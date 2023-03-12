Червоткин заявил, что не испытывает разочарования из-за пропуска чемпионата мира

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о пропуске российскими спортсменами чемпионата мира.

«Пока не думаю о допуске или недопуске на международные старты. Кого‑то допускают, кого‑то нет. Сложно судить, нужно ждать и понимать, как будет ситуация складываться. Что касается чемпионата мира, то результаты и отдельные гонки где‑то удавалось подглядеть. Всё равно это интересно, но не то, что было раньше.

Но нет какого‑то разочарования, нет досады, что мы не участвуем и медали разыгрываются без нас. Я этого не ощущаю. У нас были свои соревнования, я был сконцентрирован на них», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам прошёл в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о международных соревнованиях без россиян.