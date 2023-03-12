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Бородавко: на мировой арене у мужчин доминируют две команды — наша и норвежская

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о международных соревнованиях без россиян.
Бородавко: на мировой арене у мужчин доминируют две команды — наша и норвежская
  • РИА Новости

«На мировой арене у мужчин доминируют две команды — наша и норвежская. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются, скажем так, в игру в одни ворота. Это мы наблюдаем во многих гонках этого сезона», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

25 января исполком Международного олимпийского комитета выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. 

Ранее олимпийский чемпион 2002 года по лыжным гонкам 50-летний норвежец Андерс Окланд отметил нехватку россиян на Кубке мира.

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