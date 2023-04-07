Бородавко: Большунов постепенно набирает форму
- РИА Новости
«Большунов окончательно приходит в себя после болезни? Да, постепенно набирает форму. 29 марта он приехал в Кировск, специально тренировался. Теперь мы видим плоды этих тренировок и работы», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).
Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.
Ранее Спицов высказался о работе лыж на Кубке России.