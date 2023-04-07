Бородавко: Большунов постепенно набирает форму

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что россиянин Александр Большунов набирает форму после болезни.
Бородавко: Большунов постепенно набирает форму
  • РИА Новости

«Большунов окончательно приходит в себя после болезни? Да, постепенно набирает форму. 29 марта он приехал в Кировск, специально тренировался. Теперь мы видим плоды этих тренировок и работы», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Спицов высказался о работе лыж на Кубке России.

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