В поиске компромисса: почему лыжница Ступак решила перейти от Бородавко к Сорину

Юлия Ступак сообщила, что переходит из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину. Помогать ему работать с олимпийской чемпионкой будет Маркус Крамер, который продолжает удалённо сотрудничать с Сергеем Устюговым. При этом, по словам нового наставника Ступак, окончательное решение по этому вопросу не принято: его должны утвердить на тренерском совете в апреле. Почему спортсменка решила изменить систему подготовки — в материале RT.

Юлия Ступак по окончании сезона сделала громкое заявление в социальных сетях. Олимпийская чемпионка сообщила о переходе из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину, что в лыжном мире можно назвать чуть ли не трансфером года.

«Так как у нас любят горячие новости и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же, как и тему о решении МОК», — написала Ступак.

Бородавко, у которого в группе, помимо Ступак, более десяти спортсменов, в том числе Александр Большунов и Наталья Непряева, с пониманием отнёсся к желанию лыжницы и пожелал ей удачи.

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«Это было решение Юли. Так же, как и переход в мою группу перед этим сезоном. Раз она считает, что так лучше, и если она сможет в группе Егора подготовиться лучше, я буду только рад. У нас есть договорённость: она вправе выбирать, где и как ей готовиться. Никаких претензий с моей стороны к ней абсолютно нет. Только пожелание, чтобы она сумела подготовиться как можно лучше и вышла на свои прежние кондиции. Никаких конфликтов абсолютно не было. Со своей стороны я пытался всячески помочь и идти ей навстречу. Думаю, ко мне с её стороны нет никаких претензий. И наоборот», — сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ».

При этом, по словам Сорина, данное заявление Ступак немного преждевременное, поскольку окончательное решение принимает тренерский совет, который состоится в апреле.

«Безусловно, если у спортсменки такой величины, как Юлия , есть желание работать в моей группе, под моим руководством, то это, конечно же, повышает мою мотивацию. Это приятно. И если всё в итоге сложится, то будем работать. Сейчас идут предварительные переговоры о том, кто из спортсменов в каких группах будет тренироваться в следующем сезоне. Пока мы с Юлией после личного общения решили так, но окончательное решение будет приниматься на тренерском совещании, которое в апреле пройдёт в Кировске», — сказал специалист в интервью РИА Новости.

Причина перехода лыжницы в целом понятна. Раньше Ступак вместе с Сергеем Устюговым работала с Маркусом Крамером. Однако в феврале прошлого года ситуация изменилась. И несмотря на желание немецкого специалиста остаться в России, ему пришлось покинуть страну, а спортсменам — разбрестись по другим группам и тренерам: олимпийский чемпион выбрал Сорина, а Юлия — Бородавко. Но приспособиться к новым требованием оказалось не так просто.

Первым не выдержал Устюгов, который, в отличие от Ступак, сохранял связь с Маркусом. Изначально планировалось, что Егор будет консультироваться с Крамером по поводу плана подготовки Сергея.

«Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моём видении главным был Маркус, а Сорин должен контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться», — объяснял Устюгов.

В итоге глава ФЛГР Елена Вяльбе разрешила Сергею готовиться к соревнованиям самостоятельно в Ханты-Мансийске по тем планам, которые отправлял ему немец. И это дало свои плоды: Устюгов, помимо спринта на чемпионате России, выиграл ещё и «марафон», обогнав Александра Большунова почти на три минуты.

У Ступак сезон получился совсем другим. Она не стала уходить от Бородавко, хотя тоже чувствовала себя не в своей тарелке, о чём открыто говорила в интервью, при этом очень тепло отзываясь о специалисте.

«В команде от него идёт такая атмосфера… Расслабленная. То есть он просто спокойно разговаривает, спокойно объясняет задание. Всё делает размеренно и без криков! Он ни разу не сказал, что я что-то плохо сделала или недовыполнила что-то. Я ему очень-очень благодарна. Однако я вижу: не подошла по какому-то критерию. У меня же есть своя история, своё видение, амбиции. И психология своя. У меня она более мягкая, плавная. У Юрия Викторовича психология такая, что надо работать на разрыв аорты», — призналась Юлия.

Влияло на спортсменку и психологическое состояние. По её словам, она никак не могла прийти в себя после Олимпиады в Пекине. В итоге в поисках решения проблем в начале декабря лыжница бросила соревнования и поехала тренироваться к Крамеру в Италию. Это помогло: на «Чемпионских высотах» в Малиновке Ступак пребывала в отличном расположении духа, а Бородавко отмечал её неплохую функциональную готовность. На чемпионате России она завоевала бронзу в командном спринте, представляя Республику Коми.

И вполне логично, что Юлия после этого хочет вновь найти компромиссный вариант, при котором можно дальше работать с Маркусом, пусть и удалённо, как Устюгов. Похоже, сотрудничество Бородавко и Крамера оказалось невозможным, в то время как Сорин согласился попробовать ещё раз.

«Мы обсудили это всё вместе заранее. Я буду помогать ей вместе с Егором и поддерживать её», — отметил немецкий специалист.

Остаётся надеяться, что такой симбиоз пойдёт на пользу Ступак, и в следующем сезоне болельщики увидят ту самую Юлю, которая борется за высокие места как на российских, так и на международных соревнованиях.