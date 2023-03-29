Майгуров заявил, что СБР выступает за создание комитета спортсменов

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что организация выступает за создание комитета спортсменов.
Майгуров заявил, что СБР выступает за создание комитета спортсменов
  • РИА Новости

«По поводу увеличения призовых на этапах Кубка России никто не задавал вопросов, кроме журналистов (смеётся). Если будут предложения — будут обсуждения. Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они уже смогут выдвинуть предложения, что можно улучшить», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах.

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