Майгуров заявил, что СБР выступает за создание комитета спортсменов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что организация выступает за создание комитета спортсменов.

«По поводу увеличения призовых на этапах Кубка России никто не задавал вопросов, кроме журналистов (смеётся). Если будут предложения — будут обсуждения. Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они уже смогут выдвинуть предложения, что можно улучшить», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах.