Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах
- РИА Новости
«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК», — приводит слова Майгурова РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее Майгуров высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.