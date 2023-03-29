Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Майгуров высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.