Устюгов ответил на вопрос, снится ли ему по ночам спина Большунова

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему ему нравится соперничать с трёхкратный олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.
Устюгов ответил на вопрос, снится ли ему по ночам спина Большунова
  • globallookpress.com
  • © Carl Sandin/Keystone Press Agency

«Большой плюс, что он есть. В российских лыжных гонках всегда присутствовал сильный лидер. Был Дементьев в 2006 году, Никита Крюков и Саша Панжинский — в 2010-м, Саня Легков и Макс Вылегжанин — в 2014-м.

Большунов, считайте, бегает на высоком уровне на протяжении последних пяти лет, я же завоевал свою первую медаль взрослого чемпионата мира в 2013-м, а через три года уже завоёвывал медали на туре Канады и «Тур де Ски». Получается, бегаю на этом уровне уже десять лет, да ещё и с Саней зарубаюсь. Классно же.

Снится ли по ночам спина Большунова? Нет. А почему должна? Я понимаю, что выдержать весь сезон, бегая с ним на равных, в силу объективных причин я уже вряд ли способен. А подготовиться к каким-то отдельным гонкам — вполне. Что я, собственно, в этом году и показал. Это и есть самое главное — почувствовать, что я ещё много чего могу», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем.

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