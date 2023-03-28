Устюгов — о здоровье: хочется не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем.
Устюгов — о здоровье: хочется не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить
  • globallookpress.com
  • © Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com

«Я говорил в начале сезона, что он станет последним только в том случае, если я чётко буду знать, куда уходить. Поскольку никаких предложений не поступало, решил, что могу попробовать продлить собственную спортивную карьеру. Просто сейчас реально не хочу ничего загадывать. Здоровье уже не то, что было в юности. В этом году, например, внезапно возникли проблемы с давлением. Тренировался очень хорошо что на лыжне, что в зале. И тут — раз, такой щелчок по носу. А хочется ведь не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов рассказал, как его поддерживает семья.

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