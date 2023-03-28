Устюгов рассказал, как жена реагирует на все его «не могу», «не хочу» и «устал»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как его поддерживает семья.

«Мне кажется, должна быть прежде всего поддержка семьи. Не жалость, а такой пинок: «Чего нюни развесил? Давай, ты сможешь!» Лена у меня в этом плане очень чёткий человек. На все мои «не могу», «не хочу», «устал» реагирует спокойно: «Устал? Отдохни — и погнал дальше».

Когда всё идёт совсем не так, как хочется, предпочитаю пойти на тренировку. Погулять, покататься, музыку послушать. Многие отмечают, даже любители, что зачастую все проблемы, которым не можешь найти решение, решаются на пробежке», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов объяснил, почему упал перед финишем скиатлона на чемпионате России.