Устюгов объяснил, почему упал перед финишем скиатлона на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил, из-за чего упал в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«У меня есть небольшая проблема с ногой, из-за которой я перед гонкой до конца не застегнул ботинок. Связка чуть воспалилась, возникли определённые сложности с классическим ходом. На тренировке спустя пару дней я снова катался классикой в расстёгнутом ботинке и снова приложился на спуске. А в той гонке меня просто повело и дёрнуло. Плюс небольшой ледок. Вот и не удержался на ногах», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов рассказал, как ездил на детские соревнования в Сыктывкар.