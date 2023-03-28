Устюгов: подумал, что неправильно, когда сборная готовится в местах, где нет детей

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как ездил на детские соревнования в Сыктывкар.

«Я в этом году покатался по детским соревнованиям, съездил на «Сыктывкарскую лыжню», да и на сборе там был как раз в тот период, когда в Сыктывкаре проводились детские соревнования. Даже подумал, помнится, что неправильно, когда сборная готовится в местах, где нет детей. Это круто на самом деле — общаться с ними, видеть их реакцию. Со мной детишки даже делали какие-то интервалы, пытались зацепиться. Да и у них есть что подсмотреть, позаимствовать. Вспомнить какие-то упражнения, которые когда-то делал сам», — сказал лыжник в интервью RT.

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