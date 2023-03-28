Устюгов: после Олимпиады почти закончил с тренировками, весил 92 килограмма

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как набрал вес после Олимпийских игр.

«После Олимпиады почти закончил с тренировками. Набрал вес, весил 92 кг и совершенно не планировал продолжать работу, тем более с первого сбора. Помню, ходил по Малиновке, смотрел по сторонам и думал: который год одно и то же. И что, снова надо впрягаться и пахать целый год? Зачем, когда можно отработать по максимуму концовку сезона?

На это себя и настраивал на самом деле. Быстро скинул вес, очень понравились все сборы. Раньше-то мы большей частью не в России готовились. А в этом случае довольно сложно получить представление о том, что на самом деле происходит в стране в лыжном спорте», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов вспомнил, как олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев отговаривал его от самостоятельной работы.