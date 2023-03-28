Устюгов — о разговоре с Дементьевым: если не прекратишь меня уговаривать, наши отношения могут сильно подпортиться
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«Меня мало кто понимал, когда я принял решение уйти и работать самостоятельно. Многие пытались отговаривать. Помню, позвонил Женя Дементьев, и в какой-то момент нашего разговора я ему сказал: «Если ты сейчас, в течение ближайших десяти минут, не прекратишь меня уговаривать оставить всё как есть, наши отношения могут сильно подпортиться». В итоге мы проговорили час, и для себя я понял, что всё сделал правильно», — сказал лыжник в интервью RT.
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