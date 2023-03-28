Устюгов признался, из-за чего у него возникали разногласия с Сориным

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о работе с тренером Егором Сориным.
Устюгов признался, из-за чего у него возникали разногласия с Сориным
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Когда летом мы начинали работать с Егором Сориным в Малиновке, меня больше всего раздражали вопросы, типа: что ты выходишь так поздно? Но в чём был смысл торопиться? Особенно когда у Егора тренировка по плану занимает два часа, а у меня — час. Закончить раньше и сидеть лишний час, ждать, когда обед будет? Не видел в этом смысла, если честно.

Дело в том, что Егор у Маркуса долгое время был помощником. Расценивать помощников как самостоятельных специалистов, которые начинают управлять процессом «от» и «до», для меня, честно говоря, сложновато. Возможно, проблема наших взаимоотношений заключалась как раз в том, что мы с самого начала не обговорили все эти моменты.

Я не обижался на Егора, но определённое негодование внутри присутствовало. Особенно в первый месяц самостоятельной работы», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Устюгов заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом.

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