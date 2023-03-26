Устюгов заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры.

«Решение буду принимать летом. В сезон летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчёт работы, если ничего не будет, буду бегать.

Не говорил, что завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьёй», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

26 марта Устюгов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России. Он преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 16 секунд.

Вторым стал Алексей Червоткин (+1:21,5). Замкнул тройку Александр Большунов (+2:42,0).

Ранее Устюгов прокомментировал победу в масс-старте.