Краснов заявил, что не причастен к падению Коростелёва в спринте на Кубке России

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Лыжник Андрей Краснов заявил, что не причастен к падению Савелия Коростелёва в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске.
Краснов заявил, что не причастен к падению Коростелёва в спринте на Кубке России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Что произошло у меня с Коростелёвым? Ничего не произошло, я даже удивился и подумал, что он меня с кем-то перепутал. Я совершил свой маневр с запасом, не было даже сомнений, что я делал что-то не так. Мои лыжи не задели его, ну, посмотрим видео. Мне кажется, что контакта не было», — приводит слова Краснова «Матч ТВ».

После гонки Коростелёв заявил, что Краснов пяткой ботинка выбил ему почти полметра лыжи.

Победил Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Глеб Ретивых замкнул тройку призёров (+3,5).

Ранее Ретивых заявил, что не удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка России в Кировске.

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