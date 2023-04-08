Краснов заявил, что не причастен к падению Коростелёва в спринте на Кубке России

Лыжник Андрей Краснов заявил, что не причастен к падению Савелия Коростелёва в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске.

«Что произошло у меня с Коростелёвым? Ничего не произошло, я даже удивился и подумал, что он меня с кем-то перепутал. Я совершил свой маневр с запасом, не было даже сомнений, что я делал что-то не так. Мои лыжи не задели его, ну, посмотрим видео. Мне кажется, что контакта не было», — приводит слова Краснова «Матч ТВ».

После гонки Коростелёв заявил, что Краснов пяткой ботинка выбил ему почти полметра лыжи.

Победил Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Глеб Ретивых замкнул тройку призёров (+3,5).

Ранее Ретивых заявил, что не удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка России в Кировске.