Ретивых: пожалел, что не бросился за Большуновым
- РИА Новости
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«Я изначально сказал Савелию Коростелёву и Денису Филимонову, что, когда мы дойдём до подъёма, Саша Большунов будет убегать.
Единственное, у меня нет удовлетворения, потому что сегодня было очень много сил, и когда Саша пошёл, я пожалел, что не бросился за ним. Я мог это сделать и тут разбираться на финише, а не в этой свистопляске», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».
Победил Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Ретивых замкнул тройку призёров (+3,5).
Ранее Андрей Краснов прокомментировал результаты гонки на этапе Кубка России в Кировске.