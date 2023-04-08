Ретивых: пожалел, что не бросился за Большуновым

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Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что не удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка России в Кировске.
Ретивых: пожалел, что не бросился за Большуновым
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Я изначально сказал Савелию Коростелёву и Денису Филимонову, что, когда мы дойдём до подъёма, Саша Большунов будет убегать.

Единственное, у меня нет удовлетворения, потому что сегодня было очень много сил, и когда Саша пошёл, я пожалел, что не бросился за ним. Я мог это сделать и тут разбираться на финише, а не в этой свистопляске», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».

Победил Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Ретивых замкнул тройку призёров (+3,5).

Ранее Андрей Краснов прокомментировал результаты гонки на этапе Кубка России в Кировске.

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