Краснов: хотелось больше конкуренции составить Большунову
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Чувствую себя хорошо, правда, хотелось больше конкуренции составить Саше Большунову, но он на другом уровне и лыжи у него классно работают, поэтому победил сильнейший, а я был следующий.
Силы остались на завтрашнюю гонку в Полярных Зорях, поеду штурмовать», — приводит слова Краснова «Матч ТВ».
Победил в спринте Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Краснов отстал на 3,08 секунды.
Замкнул тройку Глеб Ретивых (+3,35).
Ранее Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кировске.