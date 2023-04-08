Краснов: хотелось больше конкуренции составить Большунову

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Лыжник Андрей Краснов, завоевавший серебро в спринте, прокомментировал результаты гонки на этапе Кубка России в Кировске.
Краснов: хотелось больше конкуренции составить Большунову
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Чувствую себя хорошо, правда, хотелось больше конкуренции составить Саше Большунову, но он на другом уровне и лыжи у него классно работают, поэтому победил сильнейший, а я был следующий.

Силы остались на завтрашнюю гонку в Полярных Зорях, поеду штурмовать», — приводит слова Краснова «Матч ТВ».

Победил в спринте Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Краснов отстал на 3,08 секунды.

Замкнул тройку Глеб Ретивых (+3,35).

Ранее Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кировске.

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