Большунов — о победе в спринте на КР: было ускорение после старта, и там уже работал до финиша

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Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кировске.
Большунов — о победе в спринте на КР: было ускорение после старта, и там уже работал до финиша
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я не видел, что происходило за мной. Это был финал, было ускорение после старта, и там уже работал до финиша.

Всегда смотришь и поступаешь по ситуации. В полуфинале никто не хотел выходить вперёд, и мы решили погулять, и там уже финиш отрабатывали все. Со стороны было интересно — здесь финишная часть не такая, как везде, длинный выкат, и обычно на Кубке мира выход и сразу поворот, а тут до поворота ещё надо поработать, отталкиваться ногами — нужно искать золотую середину, чтобы не терять секунды.

Погода менялась — теплело, и если в прологе бежали на холодных лыжах, то потом взяли лыжи потеплее, так как трассу растопило», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Его результат — 2:51,1.

Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Замкнул тройку Глеб Ретивых (+3,5).

Ранее Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кировске.

 

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