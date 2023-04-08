Дежурные победы: Большунов и Непряева выиграли спринты на этапе Кубка России, а Устюгов стал первым на Югорском марафоне

Наталья Непряева и Александр Большунов не встретили достойного сопротивления во время спринтерских гонок в рамках финала Кубка России в Кировске. Лидеры сборной России с лёгкостью выиграли финальные забеги, не подпустив конкурентов на финишной прямой. Серебряные награды достались Веронике Степановой и Андрею Краснову, а бронзовые — Марии Истоминой и Глебу Ретивых. Тем временем Сергей Устюгов в свой 31-й день рождения выиграл Югорский лыжный марафон, где основную конкуренцию ему составили лучшие биатлонисты страны.

«Подтвердила авторитет»

Наталья Непряева и Александр Большунов пополнили свои коллекции наград очередным золотом, на этот раз в спринтерских забегах на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам. Но даже при их неоспоримом лидерстве соревнования получились яркими и захватывающими.

В женской квалификации несколько неожиданно первое место заняла Анна Грухвина, которая опередила Наталью на 0,38 секунды. В пятёрку лучших также вошли Дарья Непряева, Мария Истомина и Вероника Степанова.

Четвертьфиналы обошлись без потерь среди фаворитов, но до последнего рассчитывала на продолжение борьбы в качестве лаки-лузера Анастасия Прокофьева, занявшая третье место в первом забеге. Спортсменка, которая накануне преподнесла сенсацию в разделке, разделив золото с Непряевой-старшей, призналась, что вошла во вкус и хотела бы и в спринте сразиться с сильнейшими.

Однако ей не повезло: самым быстрым за день вышел пятый забег, который возглавила Екатерина Смирнова, поэтому в следующий этап из него отправились не две, а сразу четыре спортсменки.

Такая прыть вышла тюменской лыжнице боком — сил, чтобы пробиться в финал, у неё уже не осталось, тем более что она попала в один забег с Натальей Непряевой. Та ожидаемо пришла к финишу первой, а в борьбе за вторую строчку и Смирнова, и Елизавета Пантрина с Алёной Барановой уступили Степановой. Компанию в финале им составили Истомина, Непряева-младшая, Грухвина и Христина Мацокина.

В решающем забеге со старта ожидаемо рванула вперёд Истомина, которая не любит вести контактную борьбу на лыжне. За ней сначала попыталась зацепиться Грухвина, но постепенно её оттеснила на третью позицию Непряева-старшая. Побороться за призовое место Анне помешал несчастный случай: на большой скорости её лыжу развернуло на 90 градусов, и спортсменка упала. Этим моментом воспользовалась Степанова. Она села за спину Наталье и попыталась её обойти на финишной прямой, но тщетно.

«Нет пока спортсменки в стране, которая может опередить Непряеву на финишной прямой», — констатировал серебряный призёр Олимпиады-2010 Александр Панжинский.

Сама олимпийская чемпионка призналась, что завоёвывать единоличное золото приятнее, чем делить его с партнёршей по команде, как накануне.

«Первое место — это первое место! Хотя я и очень рада за Настю. Приятно, что сегодня смогла подтвердить свой авторитет, не постесняюсь этого слова. Надеюсь, что завтра будет нормальное самочувствие и я смогу провести свою гонку, не обращая ни на кого внимания, потому что сзади у Вероники (Степановой. — RT) достаточно много секунд. Будем отталкиваться от самочувствия», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что ей тяжело даются ранние старты, поэтому в прологе она пробежала не в полную силу. «На завтраке я вообще с закрытыми глазами ходила. Я больше люблю гонки во второй половине дня», — с улыбкой сказала Наталья.

Серебряный призёр гонки Степанова отметила, что также «дремала» в квалификации, но с каждым выходом на старт чувствовала себя всё увереннее. В финале, по её словам, очень хотелось «ущипнуть» Непряеву, но не удалось.

«По ходу дистанции смотрела, как себя чувствую, потому что иногда бывает, что уже нет просто сил. Но перетерпела. Конечно, досадное падение Анны придало сил», — заметила олимпийская чемпионка.

Череда падений

Драматичным получился спринт у мужчин. Череда падений началась ещё на четвертьфинальной стадии: Артём Мальцев в попытке перестроения наехал на лыжу Ильи Семикова, сломал ему палку и упал сам. В итоге оба лишились возможности продолжить соревнования.

Второй эпизод случился в полуфинале с участием Большунова. Забег начался весьма курьёзно: ни один из лыжников не хотел выходить вперёд на спуске, и все шестеро некоторое время лениво катили бок о бок. Первым не выдержал Константин Тиунов и убежал в отрыв, но к пологой части его всё-таки «съели». На стадион спортсмены так и подошли плотной группой, и в этой толчее внезапно упал Дмитрий Жуль, причём со стороны это выглядело довольно страшно: лыжник на огромной скорости перевернулся через голову. К счастью, обошлось без травм. А спустя всего несколько секунд на финишной прямой свалился как подкошенный уже Антон Тимашов.

Но самое резонансное падение произошло в решающем забеге. Его ожидаемо возглавил Большунов, рванувший от соперников уже через 300 м после старта. Его побег никто не поддержал, так что вопрос о победителе был снят достаточно быстро. Оставшаяся пятёрка боролась за серебро, и при выходе на стадион началась плотная контактная борьба, в ходе которой Андрей Краснов подтолкнул лыжу Савелия Коростелёва. 19-летний лыжник не смог устоять на ногах и завалился на Глеба Ретивых, который несколько секунд держал его на своём плече, но падение было неизбежно. А дальше на лыжне произошёл контакт Павла Соловьёва с Денисом Филимоновым, в результате которого у последнего оказались сломаны одна из лыж и палка. Спортсмен вынужден был завершать гонку буквально на одной ноге. А борьба за серебро в итоге развернулась между Красновым и Ретивых, но Глеб потерял драгоценные секунды в эпизоде с Савелием, так что пришёл на финиш только третьим.

Судьи долго изучали эпизоды столкновений, однако не стали прибегать к дисквалификациям и оставили результаты гонки в силе.

«Пересечение лыж 100% было, но, как говорит Андрей, он даже не почувствовал толчка. Но я отчётливо видел, что он пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи. Даже на видео видно, что лыжа уходит просто в другую ногу», — поделился Коростелёв.

В свою очередь, Ретивых после финиша посетовал, что не поддержал рывок Большунова, хотя ожидал именно такого сценария.

«Я изначально сказал Савелию и Денису, что, когда мы дойдём до подъёма, Саша будет убегать. Единственное, у меня нет удовлетворения, потому что сегодня было очень много сил, и, когда Саша пошёл, я пожалел, что не бросился за ним. Я мог это сделать и тут разбираться на финише, а не в этой свистопляске», — заявил спортсмен.

Большунов же и вовсе не знал, что происходило за его спиной. Он рассказал, что сделал ускорение и работал до финиша, даже не оглядываясь. Также трёхкратный олимпийский чемпион рассказал о тактике на гонку преследования, которая пройдёт в воскресенье.

«Соперники будут стартовать чуть позже меня, но им, наверное, будет попроще, потому что они будут вместе, а мне придётся бороться как всегда — самому с собой. Можно сказать, завтра индивидуальная гонка для меня, и я буду стараться работать на чистое время», — отметил Александр.

Подарок ко дню рождения

Параллельно с этапом Кубка России проходил престижный Югорский марафон, который проводится с 2013 года. Большинство лыжников отдали предпочтение соревнованиям в Кировске, однако Сергей Устюгов, Юлия Ступак и Анастасия Кулешова решили завершить сезон гонками в Ханты-Мансийске.

Компанию им там составил целый десант биатлонистов, в числе которых были Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Пётр Пащенко, Виктория Сливко, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Екатерина Носкова.

Фаворитом 50-километрового забега свободным стилем, конечно же, был Устюгов, но достойную конкуренцию ему оказал трёхкратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады. Вместе они оторвались от группы биатлонистов, но на финиш Сергей всё-таки добрался на 2 минуты 19 секунд быстрее, чем Эдуард. Замкнул тройку лидеров среди мужчин Поршнев, уступивший победителю почти 4,5 минуты.

Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кулешова, второй стала Кудисова, а бронза досталась Наталии Бабчиной. Ступак же сошла с дистанции после пройденных 15 км.

Для Кулешовой эта победа стала второй подряд, а Устюгов повторил успех шестилетней давности, причём в собственный день рождения. 8 апреля спортсмену исполнился 31 год.

«Ощущения классные, трасса сегодня была тяжёлая, сильный ветер. С ребятами на первом круге шли, и я говорил им, что надо включаться. Когда кто-то уходил, никто не хотел за ним идти. А когда я вышел вперёд, начал делать небольшой отрыв, парни сразу подхватывали. Я понял, что они немножко ленятся, чтобы сэкономить силы на последний круг. Я не оставил им шанса на последнем круге, решил отработать. Мы с Эдиком работали, а потом я удивился, когда он отстал. В итоге получилось выиграть в свой день рождения, как и в 2017 году», — сказал Сергей после гонки.

Латыпов также отметил сложные погодные условия. Он признался, что хотел навязать борьбу Устюгову на последних метрах, но не хватило натренированности для марафона.

«Для лыжников такая дистанция — это знакомая стихия. У нас раз в год получается такие дистанции пробегать, и мы без какой-то специальной подготовки подходим к старту. Нам немного не хватает выносливости, чтобы держать скорость. Сергей сейчас в отличной форме, и я был бы только рад побороться с ним до финиша, но не вышло. Поздравляю его с днём рождения и с победой», — заявил Эдуард.